Stand: 25.04.2025 14:04 Uhr Messerangriff an Ostern in Schwerin: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Nach einem Messerangriff am Ostersonntag auf einem Spielplatz im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf konnte die Polizei jetzt einen möglichen Täter ausfindig machen. Bei der Wohnungsdurchsuchung eines 41-Jährigen sei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt worden, heißt von der Polizei. Ein 30-Jähriger war am Osterwochenende nach einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Passanten hatten das Opfer stark blutend gefunden und die Polizei alarmiert. Der Mann hatte Messerstiche am rechten Ober- und Unterschenkel und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Nähere Details, wie zum Beispiel es zu dem Streit kam, wurden noch nicht bekanntgegeben.

