Diskussion über Solarpark bei Boltenhagen

Wie sehr greift eine sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlage in das Landschaftsbild ein? Und wie gut wäre die Anlage vom angrenzenden Ort Christinenfeld in Nordwestmecklenburg aus zu sehen? Diese Fragen sollten am Donnerstagabend bei einer Ortsbegehung mit Projektentwicklern besprochen werden. Dafür wurde ein 3,50 Meter hoher Traktor mit einem montierten Solarfeld auf den Acker gestellt. Gekommen waren etwa 40 interessierte Einwohner aus Christinenfeld und Umgebung. Bei der Begehung gab es Proteste gegen die geplante Anlage. Projektentwickler Härtel wies darauf hin, dass noch nichts unterschrieben sei und der Bau der Anlage nur mit dem Einverständnis der Gemeinde erfolgen würde. Ein Bauantrag wurde bisher nicht gestellt. Agri-PV bedeutet, dass unter den Solarpanels Landwirtschaft betrieben werden soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg