Stand: 16.05.2025 14:49 Uhr Tödliche Messerattacke in Schwerin: Verdächtiger in U-Haft

Der 25-jährige Afghane, der in Schwerin einen Flüchtling aus Afghanistan mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Schwerin bestätigt. Der Verdächtige sei am Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden und habe keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen werden andauern, so die Staatsanwaltschaft. Dem Mann wird vorgeworfen, einen 17-Jährigen nach einem Streit am Schlosspark-Center in Schwerin getötet zu haben. Er soll mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der 17-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert, erlag wenig später jedoch seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht und vor drei Wochen in Großbritannien festgenommen.

