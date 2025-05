Stand: 16.05.2025 18:30 Uhr Rostock: Wasserskianlage bald mit Restaurant und Rutschenturm

In Rostock ist die millionenschwere Erweiterung des Supieria-Wasserparks zwischen IGA-Park und Überseehafen präsentiert worden. Seit mehreren Jahren gibt es hier schon eine Wasserski- und Wakeboard-Anlage sowie Hüpfburgen auf der Warnow. Nun haben die Betreiber das Angebot erweitert. Auf einem großen Steg sind ein Restaurant und eine Eventlocation entstanden, die noch Mai öffnen sollen. Bis Juli wird noch an einem Turm mit drei verschiedenen Rutschen gebaut. Insgesamt vier Millionen Euro sind in die Erweiterung investiert worden. Die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde bezeichnet das Erlebnisangebot als wichtigen neuen Buchungsanreiz für Urlauberinnen und Urlauber.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock