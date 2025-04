Stand: 22.04.2025 18:03 Uhr Schwerin: Mann durch Messer am Bein verletzt

Am Ostersonntag wurde in Schwerin ein Mann mit einem Messer verletzt. Auf einem Spielplatz in Neu Zippendorf verständigten Zeugen die Polizei, weil ein Mann mit stark blutenden Stichverletzungen an Ober- und Unterschenkel aufgefunden wurde. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Zeugen wurden befragt, eine Suche am Sonntag mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

