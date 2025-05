Stand: 16.05.2025 17:28 Uhr Dodow: Großübung des Rettungsdienstes

Auf einem Firmengelände in Dodow im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat es am Freitag eine Großübung des Rettungsdienstes gegeben. In dem Übungsszenario hat es bei einer Exkursion einer zwölften Klasse eine Explosion in der Kantine des Unternehmens gegeben - dabei wurden 25 Schüler und zwei Lehrer teils schwer verletzt. Die Druckwelle und die umherfliegenden Trümmer haben in dem Szenario auch das Gebäude beschädigt. Fünf Minuten später löste die Leitstelle Großalarm aus, wenige Minuten danach trafen die ersten Rettungskräfte auf täuschend echt geschminkte Verletzte. Die Übung war in erster Linie als Abschlussprüfung für Führungskräfte im Rettungsdienst gedacht. Für die Notfallsanitäter, die auf deren Anweisungen arbeiten, war die Übung eine Weiterbildung. Insgesamt waren zehn Freiwillige Feuerwehren und 15 Rettungswagenbesatzungen mit Notärzten eingebunden. Zusammen übten rund 130 Einsatzkräfte die organisatorischen Abläufe, Kommunikationswege und Meldeketten in Einsatzlagen.

