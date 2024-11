Stand: 08.11.2024 16:07 Uhr Mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung der Töchter

Das Landgericht Schwerin hat einen 35-jährigen Deutschen zu sieben Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte gestanden, sich mehrere Jahre lang an seinen beiden Töchtern vergangen zu haben. Als der Landarbeiter aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim am Freitag zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal geführt wurde, saßen die beiden Mädchen im Publikum. Sie waren zehn beziehungsweise elf Jahre alt, als ihr Vater 2018 begann, sie sexuell zu missbrauchen. Er drohte ihnen, sie würden in ein Kinderheim kommen, wenn sie jemandem davon erzählen. Darum dauerte es mehrere Jahre, bevor sie sich im vergangen April dann doch offenbarten. Das Gericht hat den Landarbeiter nun wegen zahlreicher Straftaten verurteilt. Die Richter hielten ihm beim Strafmaß allerdings sein Geständnis zugute. Dadurch ersparte er es seinen Töchtern, vor Gericht noch einmal als Zeugin aussagen zu müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin