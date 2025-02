Stand: 17.02.2025 07:27 Uhr Mehrere Unfälle: 22-Jähriger fährt betrunken durch Schwerin

In Schwerin soll ein junger Mann mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Der 22- Jährige war offenbar am Sonntagmorgen betrunken durch die Stadt gefahren und wurde dann schlafend im Auto gefunden. Zunächst hatte sich eine Tankstellenmitarbeiterin bei der Polizei gemeldet. Demnach habe ein junger Mann mehrere Getränke gekauft und sei mutmaßlich bereits betrunken gewesen. Fast zeitgleich meldete sich eine Frau per Notruf bei der Polizei und berichtete, dass ihr ein Mann in einem Auto mit Schweriner Kennzeichen entgegengekommen sei, dem sie gerade noch ausweichen konnte. Ihr Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Da sie sich das Nummerschild merken konnte, fuhr die Polizei direkt zur Wohnanschrift des Autofahrers. Dort fanden sie den 22-Jährigen dann schlafend auf dem Fahrersitz seines Wagens. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass der 22-Jährige in den Stadtteilen Weststadt, Neumühle, Innenstadt, Lankow, Görries und Dreesch weitere Unfälle verursacht haben könnte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin