Stand: 05.01.2025 08:40 Uhr Mehr Menschen ohne Job in Westmecklenburg

In Westmecklenburg hatten im vergangenen Jahr mehr Menschen keinen Job, verglichen mit dem Jahr 2023. Durchschnittlich hatten rund 17.700 Menschen keine Arbeit - das entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es etwa 560 Menschen weniger. Die höchste Arbeitslosenquote in der Region hatte im Durchschnitt die kreisfreie Stadt Schwerin mit 10,2 Prozent, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit 6,8 Prozent und Ludwigslust-Parchim mit 6,3 Prozent. Schwerins Agenturchef Guntram Sydow blickt - so wörtlich - "verhalten optimisch" auf den Arbeitsmarkt in diesem Jahr. Das größte Problem sieht er in der Fachkräftesicherung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.01.2025 | 08:40 Uhr