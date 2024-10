Stand: 07.10.2024 11:49 Uhr Mehr Bewohnerparkplätze in Schwerin geplant

In Schwerin sollen einige Bewohnerparkzonen ausgeweitet werden. Das plant die Stadtverwaltung. In der Weststadt, in Lewenberg und in der Werdervorstadt sollen dann mehr Plätze nur mit dem passenden Bewohnerparkausweis genutzt werden können. Laut Verwaltung soll für die Anwohner die Chance erhöht werden, einen Parkplatz zu finden, da weniger Ortsfremde dann dort ihr Auto abstellen. Außerdem erwartet die Stadt dadurch rund 100.000 Euro jährlich zusätzliche Einnahmen. Vor einigen Monaten hat die Stadtvertretung beschlossen, dass die Stadt die Kosten für die Bewohnerparkausweise erhöht. Ab 2025 dann auf 120 Euro pro Jahr. Durch die Ausweitung entstehen aber auch mehr Kosten: 15.000 Euro für neue Schilder und zusätzliche Personalausgaben. Bei mehr Bewohnerparkplätzen müsse, laut Verwaltung, das Ordnungsamt auch mehr kontrollieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin