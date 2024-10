Stand: 04.10.2024 11:31 Uhr Mehr Besucher in Wismar: Positive Tourismus-Bilanz für 2024

Während in Mecklenburg-Vorpommern die Tourismus-Bilanz für dieses Jahr bislang eher durchwachsen ausfiel, meldet die Hansestadt Wismar positive Zahlen. So habe die Stadt allein durch Besuche der Aussichtsplattform auf der Sankt-Georgen-Kirche etwa 45.000 Euro mehr als bisher eingenommen - ein Anstieg um ein Drittel. Auch die Besucherzahlen in der Tourist-Information seien gestiegen: Waren es bis zum August des Vorjahres noch 66.000 Touristen, die sich über Wismar informierten, sollen es nun schon 72.000 gewesen sein. Auch die Zahl der Hotelübernachtungen ist gestiegen - von Januar bis Mai gab es 150.000 Übernachtungen. Das sind etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

