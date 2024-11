Stand: 13.11.2024 14:16 Uhr Mehr Ausbildungsstellen als Bewerber in Westmecklenburg

In Westmecklenburg gibt es gibt immer noch deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Diese Bilanz haben die Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer am Mittwoch in Schwerin gezogen. 319 Ausbildungsstellen konnten nicht besetzt werden. Das sind etwa 20 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Arbeitsagentur wurden knapp 2.600 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet. Das sind etwas weniger als 2023. Die meisten Ausbildungsstellen wurden bei IHK-Unternehmen vergeben. Im Handwerk konnten knapp zwei Prozent mehr Lehrverträge abgeschlossen werden, als im Vorjahr. Hier ist auch die Anzahl an weiblichen Auszubildenden gestiegen.

Die Anzahl an nicht vermittelten Bewerbern ist in diesem Jahr gestiegen. Insgesamt haben 183 Menschen keinen Ausbildungsplatz gefunden. Interessierte haben auch nach offiziellen Ausbildungsstart noch die Möglichkeit einen Ausbildungsvertrag abzuschließen. Unbesetzte Ausbildungsstellen gibt es unter anderem im Einzelhandel, in der Lagerlogistik, beim Berufskraftfahrer und Handelsfachwirt. Dagegen sind die beliebtesten Bereiche weiterhin die Industrie, der Handel und die Dienstleistungen.

