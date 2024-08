Stand: 16.08.2024 17:04 Uhr Mann bedroht Jugendliche in Gadebusch: SEK durchsucht Wohnung

Ein Mann hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in Gadebusch ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 39-jährige Tatverdächtige einen pistolenähnlichen Gegenstand auf eine vierköpfige Gruppe junger Erwachsener gerichtet haben und anschließend ins Haus zurückgegangen sein.

SEK findet keine Waffe

Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte die Wohnung des Mannes, so die Polizei weiter. Dabei sei keine Waffe gefunden worden. Der 39-Jährige bestritt die Vorwürfe. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg