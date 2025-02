Stand: 03.02.2025 07:04 Uhr Mahnwache vor CDU-Geschäftsstelle in Schwerin

In Schwerin haben am Sonntagabend 70 Menschen eine Mahnwache vor der Geschäftsstelle des CDU-Landesverbandes gehalten. Die Grüne Jugend MV hatte unter dem Motto: „Nie wieder ist jetzt!“ zur Kundgebung aufgerufen. Die Demonstranten wollten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für eine wehrhafte Demokratie setzen. Grund war nach Angaben der Organisatoren ein Antrag der CDU im Bundestag zur Migrationspolitik in der vergangenen Woche. Der war unter anderem mit Stimmen der AfD angenommen worden. Die Demonstranten forderten am Abend, eine klare Abgrenzung zur AfD auch in Zukunft beizubehalten. Laut Polizei blieb die Veranstaltung friedlich.

