Stand: 02.01.2025 07:50 Uhr MSV Pampow: Verstärkungen für die Rückrunde

Fußball-Verbandsligist MSV Pampow geht nach der enttäuschenden Hinrunde mit einigen personellen Verstärkungen in die zweite Saisonhälfte. Gleich zwei Spieler kommen vom Oberligisten Dynamo Schwerin nach Pampow. Innenverteidiger Andrey Minchev soll mehr Stabilität in die Abwehr bringen. Minchev hatte schon zu Oberliga-Zeiten beim MSV Pampow gespielt. Offensivspieler Karl Friedrich Müller war in der Hinrunde fünfmal in der Oberliga für die SGD zum Einsatz gekommen, nun geht er eine Liga tiefer für den MSV auf Torejagd. Mit den weiteren Zugängen Kilian Krüger, Patrick Boy-Preussner und Nachwuchsspieler Lukas Marschall hat sich Pampow nun vor allem in der Offensive breiter aufgestellt. Die Hinrunde in der Fußball-Verbandsliga hat der MSV Pampow mit nur vier Siegen auf dem zwölften Tabellenplatz abgeschlossen. Rückrundenstart ist am 22. Februar. Dann geht es auswärts gegen den Malchower SV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin