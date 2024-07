Stand: 18.07.2024 13:50 Uhr Lübzer Turmfest findet nicht mehr statt

Nachdem die Lübzer Brauerei sich als Hauptsponsor des Turmfestes zurückgezogen hat, findet in diesem Jahr ein neues Fest mit anderem Veranstalter und neu ausgerichtetem Programm statt. Aufgrund der Finanzierungsproblematik stand das Fest laut Bürgermeisterin Astrid Becker zunächst vollständig auf der Kippe. Auch die preislichen Entwicklungen der vergangenen Jahre sollen die Organisation erschwert haben. Mit dem Lübzer Gewerbeverein konnte jedoch trotzdem ein neuer Veranstalter gefunden werden. Unter dem Namen „Lübzer Turmvergnügen“ soll das Stadtfest Mitte August im Stadtpark stattfinden, regionaler werden und die Kultur in den Fokus rücken. Auch lokale Vereine sind stärker an der Veranstaltung beteiligt. Es sei eine gute Chance auf einen Neustart, so die Bürgermeisterin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim