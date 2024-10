Stand: 16.10.2024 12:42 Uhr Lübz: Stadtvertretung beschließt Neubau Kita "Pfiffikus"

Die Stadtvertretung Lübz (Ludwigslust-Parchim) hat am Mittwochabend in ihrer Sitzung den Neubau der Kindertagesstätte "Pfiffikus" beschlossen. Eine Sanierung des vorhandenen Gebäudes sei demnach zu teuer. In der neuen Kita sollen nach Abstimmungen mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim maximal 180 Kinder betreut werden. Der Neubau soll mit einer Fläche von knapp 4.500 Quadratmetern im Bereich der Schützenstraße und des Sportplatzes Feldstraße entstehen. Für die Errichtung werden die Kosten noch ermittelt. Anschließend wird der Betrag in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 berücksichtigt. Die Stadtvertetung sprach sich für das Deutsche-Rote-Kreuz als Träger der neuen Kindertagesstätte aus.

