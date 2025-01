Stand: 07.01.2025 07:08 Uhr Lübz: Stadt investiert Millionen in Turnhalle und Kita

In Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind mehrere Investitionen in Gebäude der Stadt geplant. Unter anderem in die alte Turnhalle der Grund- und Regionalschule. Das Gebäude stammt noch aus DDR-Zeiten. Es ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und teilweise dringend sanierungsbedürftig. Das Projekt kostet etwa drei Millionen Euro und wird von Bund und Land größtenteils gefördert. Die Turnhalle ist laut Bürgermeisterin Astrid Becker (Die Linke) wichtig für den Schulsport, aber auch für Vereine wie den Lübzer SV mit etwa 1.000 Mitgliedern. Aktuell sind die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben. Die Bürgermeisterin hofft auf einen Baustart im Sommer. Die Schüler und Vereine können im Sommer auf den Sportplatz ausweichen, im Winter muss der Unterricht in anderen Sporthallen stattfinden. Eines der größten Projekte der Stadt Lübz ist der Neubau der Kindertagesstätte "Pfiffikus". Hier müssen etwa 6,8 Millionen Euro investiert werden. Im Ersatzneubau sollen dann maximal 180 Kinder betreut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim