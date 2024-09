Stand: 09.09.2024 17:25 Uhr Lübz: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

In Lübz bei Parchim hat am Sonnabend eine Spielzeugpistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem in Sozialen Medien ein Video aufgetaucht war, in dem eine Person mit einer Pistole Zielübungen in der Schützenstraße bzw. am Lübzer Sportplatz durchführte, waren die Einsatzkräfte ausgerückt. Sie trafen dort aber niemanden an. Eine Befragung des Erstellers des Videos ergab, dass er beim Filmen die Pistole als Spielzeugwaffe erkannte, mit der kleine Plastikkugeln verschossen werden. Er habe den Jungen daraufhin angesprochen und der wäre gegangen. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.09.2024 | 17:25 Uhr