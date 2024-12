Stand: 20.12.2024 11:02 Uhr Lübz: 13-Jähriger mit Böller beworfen und verletzt

In Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 13-jähriger Junge durch einen Böller verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Kind zusammen mit einem 15-jährigen Mädchen unterwegs, als sie von zwei Bekannten mit Böllern beworfen worden. Der 13-Jährige klagte im Anschluss über Ohrenschmerzen und Unwohlsein, so die Polizei weiter. Seine Mutter sei mit ihm in eine Klinik gefahren. Gegen die mutmaßlichen Böllerwerfer, ein Jugendlicher sowie ein Kind, wird jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

