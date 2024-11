Stand: 27.11.2024 15:53 Uhr Ribnitz-Damgarten: Kinder mit Böller beworfen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person soll in der Minsker Straße in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Böller aus einem Wohnblock auf eine Gruppe von fünf Kinder geworfen haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sollen drei der Kinder im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren ein Knalltrauma erlitten haben. Sie wurden leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nun Zeugen. Wer relevante Angaben zur gestrigen Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz unter der Telefonnummer 03821- 8750 zu melden. Informationen nehmen auch andere Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

