Stand: 18.10.2024 16:41 Uhr Lübtheen: Verein sammelt mehr als 2.500 Zigarettenkippen

In Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sammelten Menschen an verschiedenen Stellen in der Stadt knapp 2.700 Zigarettenkippen. Unter anderem waren die Sammler an Wochenende auf Supermarkt-Parkplätzen unterwegs. Das Ganze war eine Aktion von Mitgliedern des Vereins Natur- und Umweltschutz Griese Gegend. Mit einem Info-Stand, Flyern und kostenlosen Aschenbechern machten sie auf die Gefahren durch Zigarettenresten in der Natur aufmerksam. Insgesamt gab es fünf Sammelaktionen des Vereins. Kippen-Reste enthalten knapp 7.000 Giftstoffe - die können tödlich für Tiere und Pflanzen sein. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation landen in Deutschland etwa 70 Milliarden Zigaretten auf dem Boden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.10.2024 | 08:30 Uhr