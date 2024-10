Stand: 11.10.2024 14:02 Uhr Lübtheen: Gaskocher löst Brand in Gartenschuppen aus

In Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Donnerstag ein Gartenschuppen Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 85-Jährige mit einem Gaskocher Essen zubereiten, als dieser ein Feuer auslöste. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 12.45 Uhr. Die Feuerwehr konnte das Gebäude löschen, es entstand aber ein Schaden ungefähr 10.000 Euro. Die 85-Jährige erlitt bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, leichte Brandverletzungen an der Hand. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Brand kam, wird nun ermittelt.

