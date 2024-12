Stand: 30.12.2024 06:53 Uhr Lübtheen: Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen

Nach einem Brand am Sonntagabend ist ein Einfamilienhaus in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim nicht mehr bewohnbar. Gegen 19:30 Uhr war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Zwei Bewohner konnten sich retten und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Ein Gutachter soll die Brandruine untersuchen. Am Montagmorgen ist außerdem noch ein geparktes Auto in Gorlosen bei Eldena, ebenfalls im Landkreis Ludwigslust Parchim in Brand geraten. Die Ursache ist bisher noch nicht geklärt. Daneben abgestellte Autos wurden noch schnell beiseite gefahren, hieß es aus der Leitstelle.

