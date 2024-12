Stand: 27.12.2024 10:20 Uhr Ludwigslust: Stadt blickt auf wechselvolles Jahr zurück

Der Wechsel an der Verwaltungsspitze war politisch wohl das wichtigste Ereignis. Stefan Pinnow (parteilos) hat Ende März die Amtsgeschäfte als Bürgermeister von Vorgänger Reinhard Mach übernommen. Und nach der Kommunalwahl gab es zum ersten Mal je einen Sitz für die AfD und für "Heimat und Identität" in der Stadtvertretung. Kulturell war es nach Angaben einer Stadtsprecherin ein ereignisreiches Jahr in Ludwigslust: Erstmals wurde der Tanz in den Mai im Anschluss an den offiziellen Jahresempfang der Stadt mit Liveband groß gefeiert. Das Projekt "Lulu Singt" habe Schwung aufgenommen. Vier Mal sind die Bürger zusammen gekommen um gemeinsam zu singen. Zudem haben die Ludwigsluster das Lindenfest mit der Ehrenamtsmesse für die Region Südwestmecklenburg mit über 80 Vereinen, Verbänden und Initiativen kombiniert. Die Wirtschaft der Stadt sei insgesamt von Beständigkeit geprägt.

