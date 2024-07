Stand: 10.07.2024 12:41 Uhr Ludwigslust: Benefizkonzert des Heeresmusikkorps

Ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps der Bundeswehr gestern abend in Ludwigslust hat 2.000 Euro Spenden eingebracht. Rund 200 Besucher waren in die Stadthalle gekommen. Die Spenden werden je zu Hälfte für den Kampf gegen Kinderlähmung in Einsatzgebieten der Bundeswehr und für den Wiederaufbau der "Reitenden Alexandrine" gesammelt. Die Statue war im Mai bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigt worden.

