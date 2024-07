Stand: 06.07.2024 07:30 Uhr Ludwigslust: 30 Teams bei der Landesmeisterschaft der Jugendfeuerwehren

Zur Landesmeisterschaft der Jugendfeuerwehren treten am Sonnabend in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 30 Mannschaften gegeneinander an. Unter anderem dabei, die deutschen Vizemeister: die Jugendfeuerwehr-Kummer sowie der Titelverteidiger: die Vorjahreslandesmeister aus Bützow. Darüber hinaus vertreten: Mannschaften von der Insel Poel und aus Wismar. Der Wettbewerb besteht zum einen aus einem sportlichen zum anderen aus einem feuerwehr-technischen Teil. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft im September in Dresden.

