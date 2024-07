Stand: 07.07.2024 08:30 Uhr Feuerwehrnachwuchs aus Kummer gewinnt Landesmeisterschaft

Die Jugendfeuerwehr aus Kummer hat den Feuerwehr-Landessausscheid gewonnen. Zur Landesmeisterschaft der Jugendfeuerwehren traten am Sonnabend in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 30 Mannschaften gegeneinander an. Der amtierende Meister, die Jugendfeuerwehr Bützow, wurde zweiter. Für beide Teams geht es im kommenden Jahr zu den deutschen Jugendfeuerwehr-Meisterschaften im September nach Dresden. Dort konnte sich die Jugendfeuerwehr Kummer bereits im vergangenen Jahr für die Weltmeisterschaften der Jugendfeuerwehren in Italien qualifizieren. Bei den Wettbewerben muss der Feuerwehrnachwuchs sportliches und feuerwehrtechnisches Geschick kombinieren. Zum Beispiel auf einem Hindernisparcours.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim