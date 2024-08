Stand: 15.08.2024 15:41 Uhr Lieferfahrzeug erfasst Rentnerin in Schwerin: Frau verletzt

Eine 86-Jährige ist am Donnerstag in Schwerin von einem Lieferfahrzeug erfasst und dabei verletzt worden. Laut Polizei war die Rentnerin mit ihrem Rollator am Straßenrand unterwegs, als ein Lieferant sie beim Rückwärtsfahren übersah. Die Frau stürzte und verletzte sich am Bein. Sie konnte noch vor Ort behandelt werden und musste nicht in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.

Zwei tödliche Unfälle in 2023

In Schwerin gab es laut Polizei im vergangenen Jahr bereits zwei ähnliche Unfälle. In beiden Fällen starben die Unfallopfer, zwei Fußgängerinnen. Die Polizei bittet deshalb erneut um besondere Aufmerksamkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin