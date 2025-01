Stand: 09.01.2025 15:56 Uhr Leezen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei Leezen im Landkreis Ludwigslust-Parchim kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine 53-jährige Radfahrerin stürzte laut Polizei auf dem Radweg an der B104. Sie war in Richtung Leezen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war niemand anderes beteiligt. Die Frau trug einen Helm, verletzte sich aber trotzdem schwer am Kopf. Sie kam ins Krankenhaus nach Schwerin. Um den Vorfall weiter aufzuklären werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim