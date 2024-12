Stand: 06.12.2024 16:08 Uhr Landkreis Nordwestmecklenburg unterstützt Tierheime

Drei Tierheime in Nordwestmecklenburg bekommen finanzielle Unterstützung vom Landkreis. Je 10.000 Euro gehen an die Tierheime in Roggendorf und Dorf Mecklenburg sowie an den "Lotti-Hof" in Testorf-Steinfort. Die Vorstandsvorsitzende vom Tierheim Roggendorf, Meike Jessen sagt, das Geld werde unter anderem für Kastration von Katzen gebraucht. Allein in diesem Tierheim sind derzeit 120 Katzen untergebracht. Regelmäßige Kastration an freilebenden Katzen könne einen Zuwachs verhindern. Außerdem suchen alle Tierheime ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die könnten zum Beispiel bei handwerklichen Tätigkeiten, Reparaturen oder auch Gassi-Gängen mit den Tieren helfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg