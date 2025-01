Stand: 27.01.2025 15:14 Uhr Landkreis Nordwestmecklenburg: Geld für Sonnenschutz an zwei Schulen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg gibt an zwei Grundschulen Fördergelder, um die Fenster mit Markisen auszustatten. Die Grundschule "Am Schweriner See" in Bad Kleinen erhält mehr als 61.000 Euro. Hier sollen 33 solarbetriebene Markisen montiert werden. An der Schule "Am Rietberg Neuburg" werden Markisen für 172.000 Euro an der südlichen Fensterfront installiert. So sollen Schüler im Sommer vor zu großer Hitze geschützt werden. Gut drei Viertel der Fördergelder stammen aus einem europäischen Förderfond.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg