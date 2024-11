Stand: 30.11.2024 06:47 Uhr Landkreis Ludwigslust-Parchim: Kilometerlange Ölspur

Um eine kilometerlange Ölspur auf Straßen im Landkreis Ludwigslust-Parchim mussten sich Freitagabend zuerst Feuerwehren und dann eine Abschlepp-Firma kümmern. Auf Kreis, - Landes und Bundesstraßen zwischen Hof Bergrade Richtung Grebbin, Richtung Wozinkel und Richtung Goldberg und Dobbertin war das Öl ausgelaufen. Zuerst war die Feuerwehr mit vier Wehren aus dem Umkreis im Einsatz. Dann übergaben sie die Reinigungsarbeiten an eine Schweriner Firma. Insgesamt waren es mindestens 20 Kilometer, die betroffen waren sagte ein Polizeisprecher. Polizisten haben einen Fahrzeughalter ermittelt, dessen Auto vermutlich die Ölspur verursacht hat so der Sprecher weiter. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis weit in die Nacht.

