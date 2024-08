Stand: 20.08.2024 15:28 Uhr Labormobil in Wittenburg: Wie sauber ist das Grundwasser?

In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) konnten Bürger am Dienstag ihr eigenes Brunnenwasser untersuchen lassen. Schon seit einigen Jahren ist das Labormobil des gemeinnützigen Vereins VSR-Gewässerschutz immer wieder in der Stadt. Allein im vergangenen Jahr haben dort rund 300 Brunnenbesitzer die Qualität ihres Wassers untersuchen lassen. Dabei wurden zahlreiche Belastungen festgestellt: Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe verschmutzen das Grundwasser.

Bei der Aktion am Dienstag hat das fahrende Labor erneut verschiedene Analysen angeboten: Zum einen bekamen die Brunnenbesitzer direkt vor Ort Auskunft, wie stark ihr Wasser durch Nitrate, Säuren oder Salz belastet ist. In einem stationären Labor kann zudem analysiert werden werden, ob das Wasser zum Gießen von Obst und Gemüse, zum Baden oder auch zum Trinken geeignet ist. Die Ergebnisse dieser Tests bekommen die Brunnenbesitzer dann in rund drei Wochen mit der Post. Die Untersuchung kostete 12 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim