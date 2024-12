Stand: 24.12.2024 07:35 Uhr Kukuk: Rund eine halbe Million Euro Schaden nach Werkstattbrand

In Kukuk bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist beim Brand einer Werkstatt in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Gegen 21:15 Uhr brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Mehr als 80 Feuerwehrleute brauchten rund drei Stunden, um den Brand zu löschen. Menschen waren nicht in dem Gebäude. Was das Feuer ausgelöst hat, müssen jetzt Ermittlungen ergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.12.2024 | 08:00 Uhr