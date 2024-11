Stand: 04.11.2024 17:00 Uhr Kritzow: Wohnanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Sonntag wurde in Kritzow bei Wismar ein abgestellter Wohnanhänger der Marke "Hobby" gestohlen. Der weiße Anhänger mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Nordwestmecklenburg (NWM) war in der Straße Mühlenkamp geparkt und wurde offenbar zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens entwendet. Der Schaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeihauptrevier Wismar oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

