Stand: 17.03.2025 10:57 Uhr Kita in Renzow musste wegen baulicher Mängel schließen

In Renzow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist eine Kita geschlossen worden. Der Landkreis hat Anfang vergangener Woche über Ausweichplätze in anderen Kitas informiert, so der Bürgermeister der Gemeinde Schildetal, Matthias Wiegand (CDU). Der Landkreis habe die Kita im Vorfeld mehrfach über die geplante Schließung informiert, so ein Kreissprecher. Der Grund dafür seien bauliche Mängel an elektrischen Anlagen. Insgesamt seien 26 Kinder betroffen, heißt es vom Bürgermeister Matthias Wiegand (CDU). Die Eltern können auf insgesamt vier nahe gelegenen Kitas ausweichen.

