Jugendhaus "Dr. K" in Schwerin: Stadt könnte Betrieb übernehmen

Das Jugendhaus "Dr. K" in der Schweriner Dr.-Külz-Straße könnte von der Stadt weiter betrieben werden. Darüber diskutiert am Abend der Hauptausschuss. In dem Gebäude sitzen zur Zeit verschiedene Jugendverbände, Straßensozialarbeiter und auch der Kinder- und Jugendrat. Sollte die Stadt den Betrieb übernehmen, rechnet die Verwaltung mit jährlichen Kosten in Höhe von mehr als 160.000 Euro. Zusätzlich muss das Gebäude noch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Dafür könnte die Stadt auch Fördermittel beantragen. Laut dem Konzept der Stadt sollen sich die Angebote im "Dr. K" an Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem Alter von bis zu 26 Jahren richten.

