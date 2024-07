Stand: 05.07.2024 06:46 Uhr "Jugend rockt für Toleranz": Festival in Gallentin beginnt

Toleranz statt Ignoranz: Das ist das Motto des "Jugend rockt für Toleranz"-Festivals, das am Abend in Gallentin (Landkreis Nordwestmecklenburg) startet. Das JuRoTo, wie es in Kurzform genannt wird, findet zum 21. Mal statt und bringt zwei Tage lang Rock- und Punkmusik in den kleinen Ort am Schweriner Außensee. Mit dem Festival soll seit Gründung ein Zeichen gegen rechte Aktivitäten in der Region gesetzt werden, so die ehrenamtlichen Veranstalter. Mit dabei sind Bands aus Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel die Larrikins oder Moin Cherié. Tickets gibt es an der Abendkasse, gezeltet werden kann direkt an einer Badestelle am See.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg