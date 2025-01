Stand: 16.01.2025 10:38 Uhr Jubiläum in Schwerin: 30 Jahre Schleswig-Holstein-Haus

Das Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus der Stadt Schwerin feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem runden Geburtstag plant das Forum insgesamt 30 Veranstaltungen im Laufe des Jahres - darunter Ausstellungen, Führungen, Flohmarkt, Konzerte und Kino unter freiem Himmel. "Also es kommt uns darauf an, alle Teile der Bevölkerung anzusprechen und auch ein gutes Kulturprogramm anzubieten", so Leiterin Dörte Ahrens zu dem bevorstehenden Programm.

Schleswig-Holstein-Haus 1995 feierlich eingeweiht

Donnerstagabend findet die Auftaktveranstaltung statt, ein Vortrag zur Geschichte des Hauses. Der Rostocker Historiker Reno Stutz verrät dabei viele Fakten über das Haus. Der Eintritt ist frei. Das Schleswig-Holstein-Haus in der Schweriner Schelfstadt wurde am 25. August 1995 feierlich eingeweiht und ist seitdem ein wichtiger Veranstaltungsort für kulturellen, politischen und sozialen Austausch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin