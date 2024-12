Stand: 29.12.2024 11:03 Uhr Jeder vierte Brunnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit Nitrat belastet

Jeder vierte Brunnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zeigt eine hohe Konzentration von Nitrat. Das haben Analysen des Vereins VSR-Gewässerschutz ergeben. Über fünf Jahre haben Brunnenbesitzer in sechs Städten im Kreis ihre Proben abgegeben. Fast 400 Proben wurden beispielsweise auf den Nitratwert geprüft. Dieser sollte laut EU-Trinkwasserrichtlinie eigentlich unter 50 Milligramm pro Liter sein. Dieser Richtwert wurde von einem Viertel der analysierten Proben überschritten - in einem Fall in Pogreß bei Wittenburg sogar um das Fünffache. Das bedeutet, dass das Wasser nicht mehr als Trinkwasser geeignet ist. Der Grund für die hohen Nitratwerte ist laut Verein die Landwirtschaft. Das Nitrat ist in Düngemittel enthalten und sickert in das Grundwasser. Eine Lösung laut VSR-Gewässerschutz: gewässerschonendere Systeme wie beispielsweise Agroforst. Dabei werden Lebensmittel und unter anderem Bäume nebeneinander gezüchtet. Die tiefen Wurzeln der Bäume könnten dann das Nitrat aufnehmen, welches sonst in das Grundwasser versickert.

