Stand: 26.07.2024 16:48 Uhr Insel Poel: Geräteschuppen brannte in Fährdorf aus

Am Donnerstag hat es in Fährdorf auf der Insel Poel gebrannt. Am Vormittag fing laut Polizei ein Geräteschuppen auf einem Feriengrundstück Feuer. Urlauber aus einem nahegelegenen Ferienhaus bemerkten den Brand und riefen die Feuerwehr. Die freiwilligen Feuerwehren aus Blowatz, Kirchdorf und Neuburg löschten das Feuer. Niemand wurde verletzt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg