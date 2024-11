Stand: 05.11.2024 14:44 Uhr Innovationspreis: Vier Abschlussarbeiten in Schwerin ausgezeichnet

Im Rahmen der Schweriner Wissenschaftswoche sind am Montagabend vier Innovationspreise in der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin verliehen worden. Eine der Preisträgerinnen ist Franziska Bannwart. Sie hat in ihrer Promotion am Schweriner Campus der Medical School Hamburg (MSH) an resistenten Krebszellen und neuen Anti-Krebsmitteln geforscht. Bannwart konnte mit ihrer Studie unter anderem zeigen, dass resistente Krebszellen mit einer neuen chemischen Verbindung wieder anfällig für herkömmliche Therapien werden.

Carolin Peters erhielt für ihre Masterarbeit an der Hochschule Wismar zur nachhaltigen Wärmenutzung von Gewässern ebenfalls den Innovationspreis. Sie forschte beispielsweise am Schweriner See, der Ostseeküste vor Kühlungsborn und an der Nebel. Lisa Brunne wurde für ihre Diplomarbeit an der Hochschule Wismar im Studiengang Kommunikationsdesign und Medien ausgezeichnet. Der vierte Preisträger ist Nicolai Bauchrowitz. Er ist Absolvent an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und schrieb seine Bachelorarbeit über Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Berufe am Beispiel Industriedesigner.

Wissenschaftswoche läuft bis Freitag

Die Jury wählte aus insgesamt 18 Bewerbungen die Preisträger nach folgenden Kriterien aus: Regionalität, Nachhaltigkeit, Internationalität und Innovation. Die Schweriner Wissenschaftswoche läuft noch bis Freitag und bietet Interessierten kostenlose Vorträge und Workshops von Experten zu wissenschaftlichen Themen.

