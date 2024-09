Stand: 17.09.2024 07:13 Uhr In Schwerin Neu Zippendorf entsteht eine öffentliche Kantine

Rund um den Berliner Platz im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf gibt es derzeit keine gastronomischen Angebote. Das will der Ortsbeirat ändern und bekommt Unterstützung von der Schweriner Stadtvertretung. Die hat Montagabend einen Antrag des Ortsbeirates beschlossen. Der Plan: In der Mensa der geplanten Berufsschule für Gesundheit und Soziales sollen Voraussetzungen für einen öffentlichen gastronomischen Betrieb geschaffen werden. Die Schule für 1.000 Schülerinnen und Schüler entsteht am Berliner Platz. Mögliche Mehrkosten sollen laut Antrag durch Landesfördermittel finanziert werden. Der Ortsbeirat forderte außerdem, dass die geplante Turnhalle der Berufsschule zur Mehrzweckhalle wird. Dann sollen dort Schulen und Vereine sportliche Wettkämpfe austragen oder auch kulturelle Veranstaltungen und Feiern stattfinden. Für den Bau der Berufsschule müssen zunächst drei Plattenbaublöcke in der Plater Straße abgerissen werden. Der Schulbau kann voraussichtlich erst 2026 beginnen.

