Stand: 10.10.2024 13:14 Uhr In Cambs muss nachgewählt werden

Im Juni wurden in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Gemeindevertretungen neu gewählt. In Cambs im Landkreis Ludwigslust-Parchim muss nun noch einmal nachgewählt werden, da zu viele Sitze in der Vertretung frei sind. Acht Sitze plus Bürgermeister müsste die Gemeindevertretung haben, momentan sind aber nur drei Sitze besetzt.

Deshalb muss für die fehlenden Sitze nun nochmal gewählt werden, das fordert das Kommunalwahl-Gesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Im Juni traten genug Kandidaten in Cambs an, einige erhielten jedoch so viele Stimmen, dass auf die Bewerber bis zu vier Mandate entfallen wären, andere erhielten nicht genug Stimmen für ein Mandat. Außerdem wurde auch der Bürgermeister als Gemeindevertreter gewählt. Aufgrund des Amtes hat er aber sowieso einen Platz in der Gemeindevertretung und macht damit einen Sitz frei. Am Abend tagt die Gemeindevertretung, die zur Zeit ja noch zu klein ist, um den Termin für die Ergänzungswahl zu beschließen.

