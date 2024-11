Stand: 11.11.2024 06:40 Uhr Nachwahl: Weitere Gemeindevertreter in Cambs gewählt

In Cambs im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Sonntag vier weitere Gemeindevertreter gewählt worden. Das sagte Bürgermeister Felix Rüß im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Im Juni waren in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Gemeindevertretungen neu gewählt worden. In Cambs konnten nach der Kommunalwahl aber nur drei von acht Sitzen besetzt werden, weil sich die abgegebenen Stimmen fast ausschließlich auf drei Kandidaten konzentrierten.

Für die fehlenden Sitze musste nun noch einmal gewählt werden, das fordert das Kommunalwahl-Gesetz von MV. Mehr als 500 Menschen konnten am 10. November ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung bei der Nachwahl lag bei rund 39 Prozent, so Rüß weiter.

