Stand: 13.09.2024 16:11 Uhr Hundewelpen werden in der Diensthundeschule Klinken ausgebildet

Zuwachs bei der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern: Zum ersten Mal werden Hundewelpen in der Diensthundeschule Klinken im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgebildet. Bisher hatte die Polizei immer ausgewachsene Hunde angekauft. Die sieben rund zwölf Wochen alten belgischen und deutschen Schäferhunde werden in den kommenden Monaten alles lernen, was sie als Such- oder Spürhund brauchen. Die Ausbildung dauert gut ein Jahr. "Für den Umstieg auf die Ausbildung schon im Welpenalter gibt es gute Gründe", sagt die Leiterin der Diensthundeschule Anke Bielesch. "Gerade die große Prägephase von der achten bis zwölften Woche ist ganz entscheidend bei so einem Hund. Wir haben jetzt ein weißes Blatt Papier, was wir beschreiben können so, wie wir das brauchen". Insgesamt gehören jetzt 50 Hunde zur Bereitschaftspolizei. Sie sind in Schwerin, Rostock, Stralsund und Neubrandenburg stationiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim