Stand: 26.11.2024 16:37 Uhr Hochwertiges Bauteil auf Schweriner Baustelle gestohlen

Nach einem Diebstahl am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte in der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin ein Steuergerät einer Asphaltiermaschine gestohlen, so die Beamten. Den Wert schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. In der Ludwigsluster Chaussee wird derzeit die Straßenbelag erneuert. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin