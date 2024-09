Stand: 17.09.2024 17:54 Uhr Hochschule Wismar: 1.200 Studierende starten ins Wintersemester

Etwa 1.200 Erst-Semestler starten in das neue Studienjahr an der Hochschule Wismar. Bei der feierlichen Immatrikulation hießen Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister die neuen Studierenden in Wismar willkommen. Allerdings lernen nur etwa 500 Studierenden laut Hochschule vor Ort in Wismar. Die anderen 700 Einsteiger bilden sich per Fernstudium. Damit starten in diesem Jahr genau so viele ihr Studium wie im vergangenen Jahr. Insgesamt gibt es etwa 6.500 Studierende an der Hochschule. Fast 600 kommen aus dem Ausland. Für das kostenpflichtige Fernstudium läuft die Anmeldezeit noch bis Ende September, so dass laut Hochschul-Sprecherin die Zahl der Studierenden noch steigen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg