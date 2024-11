Stand: 22.11.2024 17:39 Uhr Henning Foerster verlässt Schweriner Linken-Stadtfraktion

Der langjährige Vorsitzende der Schweriner Stadtfraktion der Partei Die Linke Henning Foerster ist aus der Fraktion ausgetreten. In einem Schreiben an den Stadtpräsidenten Sebastian Ehlers (CDU) teilte er mit, er werde zukünftig als fraktionsloses Mitglied seine Aufgaben im Stadtparlament wahrnehmen. Aus seiner Sicht lasse die Entwicklung der letzten Wochen und Monate eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Fraktion nicht mehr zu. Henning Foerster sitzt auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird er weiter in der Fraktion Die Linke bleiben.

